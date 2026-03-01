23:17 ()
Нецеча - Мотор 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 19:00
13 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Нецеча
Мотор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Мотор, которое состоится 13 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Мотор
Люблин
История личных встреч
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Мотор1 : 1Нецеча
07.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур 2 : 1Нецеча
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Нецеча1 : 1
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 0Нецеча
16.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Нецеча1 : 1
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Нецеча
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Мотор0 : 0
28.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Мотор2 : 0
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 2Мотор
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Мотор2 : 3
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 4 : 1Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2338
3
Лига конференций
Лех П2438
4
Лига конференций
Ракув2437
5 Гурник З2435
6 Краковия2433
7 Висла Плоцк2433
8 ГКС Катовице2333
9 Корона2433
10 Радомяк2432
11 Лехия2431
12 Мотор2431
13 Погонь2431
14 Арка2429
15 Пяст2429
16
Зона вылета
Легия2428
17
Зона вылета
Видзев2427
18
Зона вылета
Нецеча2422

Отзывы и комментарии к матчу

