Нецеча - Мотор 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2026 19:00
13 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Мотор, которое состоится 13 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нецеча
Нецеча
Мотор
Люблин
История личных встреч
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|07.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|16.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 0
|28.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|20.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 3
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|24
|41
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|23
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|24
|38
| 4
Лига конференций
|Ракув
|24
|37
|5
|Гурник З
|24
|35
|6
|Краковия
|24
|33
|7
|Висла Плоцк
|24
|33
|8
|ГКС Катовице
|23
|33
|9
|Корона
|24
|33
|10
|Радомяк
|24
|32
|11
|Лехия
|24
|31
|12
|Мотор
|24
|31
|13
|Погонь
|24
|31
|14
|Арка
|24
|29
|15
|Пяст
|24
|29
| 16
Зона вылета
|Легия
|24
|28
| 17
Зона вылета
|Видзев
|24
|27
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|24
|22