Алавес - Вильярреал 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 22:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
13 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Алавес
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 13 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Вильярреал
Вильярреал
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
17 Испания зщ Хонни Отто
7 Испания зщ Анхель Перес
3 Марокко зщ Юссеф Энрикес
24 Испания зщ Виктор Парада
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Гуриди
10 Испания пз Карлес Аленья
11 Испания нп Тони Мартинес
15 Аргентина нп Лукас Бойе
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
4 Испания зщ Рафа Марин
23 Испания зщ Серхи Кардона
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
12 Португалия зщ Ренату Вейга
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
18 Сенегал пз Пап Гейе
20 Испания нп Альберто Молейро
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Коудет
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Вильярреал3 : 1Алавес
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Алавес1 : 0Вильярреал
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Вильярреал3 : 0Алавес
10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Алавес1 : 1Вильярреал
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1Алавес
30.04.2022 Испания - Примера 34-й тур Алавес2 : 1Вильярреал
21.12.2021 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал5 : 2Алавес
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Алавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Алавес1 : 2Вильярреал
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур 3 : 2Алавес
27.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 2 : 0Алавес
23.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Алавес2 : 2
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Алавес
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 2
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Вильярреал2 : 1
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 4 : 1Вильярреал
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Вильярреал2 : 1
18.02.2026 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Вильярреал
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2754
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2737
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2735
10 Атлетик Б2735
11 Осасуна2734
12 Валенсия2732
13 Севилья2731
14 Райо Вальекано2731
15 Жирона2731
16 Алавес2727
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2718

