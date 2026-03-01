Алавес - Вильярреал 13 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 13 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|17
|зщ
|Хонни Отто
|7
|зщ
|Анхель Перес
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|24
|зщ
|Виктор Парада
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Гуриди
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|4
|зщ
|Рафа Марин
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|Эдуардо Коудет
|Кике Санчес Флорес
|Марселино Гарсия Тораль
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 2
|27.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 0
|23.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|18.02.2026
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|27
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|27
|35
|10
|Атлетик Б
|27
|35
|11
|Осасуна
|27
|34
|12
|Валенсия
|27
|32
|13
|Севилья
|27
|31
|14
|Райо Вальекано
|27
|31
|15
|Жирона
|27
|31
|16
|Алавес
|27
|27
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|27
|18