Боруссия М - Санкт-Паули 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 21:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
13 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Боруссия М
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Санкт-Паули, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Санкт-Паули
Гамбург
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
29 США зщ Джозеф Скалли
26 Германия зщ Лукас Ульрих
16 Германия пз Филипп Зандер
7 Австрия пз Кевин Штёгер
36 Германия пз Ваэль Мохиа
6 Германия пз Янник Энгельхардт
9 Франция нп Франк Онора
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
15 Япония зщ Томоя Андо
21 Германия зщ Ларс Рицка
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
24 Австралия пз Коннор Меткалф
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
10 Люксембург пз Данел Синани
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Александер Блессин
История личных встреч
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия М1 : 2Санкт-Паули
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Санкт-Паули0 : 4Боруссия М
06.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули1 : 1Боруссия М
24.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Боруссия М2 : 0Санкт-Паули
10.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Санкт-Паули1 : 4Боруссия М
12.02.2011 Германия - Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули3 : 1Боруссия М
22.09.2010 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 2Санкт-Паули
06.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур 4 : 1Боруссия М
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Боруссия М1 : 0
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 1Боруссия М
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 0Боруссия М
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия М1 : 1
08.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули0 : 0
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 1Санкт-Паули
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули2 : 1
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 4 : 0Санкт-Паули
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Санкт-Паули2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2566
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2555
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2549
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2544
7 Айнтрахт Ф2535
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2531
10 Гамбург2529
11 Унион2528
12 Боруссия М2525
13 Вердер2525
14 Кёльн2524
15 Майнц2524
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2524
17
Зона вылета
Вольфсбург2520
18
Зона вылета
Хайденхайм2514

