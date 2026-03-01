Боруссия М - Санкт-Паули 13 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Санкт-Паули, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|15
|зщ
|Томоя Андо
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|10
|пз
|Данел Синани
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|Херардо Сеоане
|Александер Блессин
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|10.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|12.02.2011
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|22.09.2010
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|06.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|08.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|55
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|49
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|25
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|25
|35
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|25
|31
|10
|Гамбург
|25
|29
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|25
|13
|Вердер
|25
|25
|14
|Кёльн
|25
|24
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|14