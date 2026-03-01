Динамо Киев - Оболонь-Бровар 13 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Оболонь-Бровар, которое состоится 13 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 5
|11.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|04.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 4
|27.10.2015
|Кубок Украины
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|23.09.2015
|Кубок Украины
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|26.11.2011
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.07.2011
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 0
|08.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|03.03.2026
|Кубок Украины
|1/4 финала
|2 : 0
|27.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 0
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|23.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3 Т
|12.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|19
|44
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|19
|41
| 3
Лига конференций
|Полесье
|19
|36
|4
|Динамо К
|19
|35
|5
|Кривбасс
|19
|31
|6
|Металлист 1925
|18
|31
|7
|Колос
|19
|28
|8
|Заря
|19
|27
|9
|Оболонь-Бровар
|19
|24
|10
|Верес
|18
|21
|11
|Карпаты
|19
|20
|12
|Кудровка
|19
|20
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|19
|19
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|19
|17
| 15
Зона вылета
|Александрия
|19
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|19
|9