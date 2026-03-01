23:18 ()
Свернуть список

Динамо Киев - Оболонь-Бровар 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 18:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
13 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 20-й тур
Динамо К
Оболонь-Бровар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Оболонь-Бровар, которое состоится 13 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар2 : 2Динамо К
18.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Динамо К3 : 0Оболонь-Бровар
19.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар1 : 5Динамо К
11.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Динамо К2 : 0Оболонь-Бровар
27.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Оболонь-Бровар1 : 0Динамо К
04.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар2 : 4Динамо К
27.10.2015 Кубок Украины 1/8 финала. 2-й матч Динамо К5 : 0Оболонь-Бровар
23.09.2015 Кубок Украины 1/8 финала. 1-й матч Оболонь-Бровар0 : 2Динамо К
26.11.2011 Украина - Премьер-лига 18-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Динамо К
22.07.2011 Украина - Премьер-лига 3-й тур Динамо К4 : 0Оболонь-Бровар
08.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур 1 : 2Динамо К
03.03.2026 Кубок Украины 1/4 финала Динамо К2 : 0
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Динамо К4 : 0
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Динамо К1 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Динамо К2 : 0
07.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Оболонь-Бровар1 : 0
23.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3 ТОболонь-Бровар
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Оболонь-Бровар1 : 3
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1944
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1941
3
Лига конференций
Полесье1936
4 Динамо К1935
5 Кривбасс1931
6 Металлист 19251831
7 Колос1928
8 Заря1927
9 Оболонь-Бровар1924
10 Верес1821
11 Карпаты1920
12 Кудровка1920
13
Стыковая зона
Рух В1919
14
Стыковая зона
Эпицентр1917
15
Зона вылета
Александрия1911
16
Зона вылета
Полтава199

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close