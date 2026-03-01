23:18 ()
Радомяк - Легия 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 21:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
13 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Радомяк
Легия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Легия, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Легия
Варшава
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
Польша Марек Папшун
История личных встреч
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия4 : 1Радомяк
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1Легия
18.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Легия4 : 1Радомяк
05.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Легия0 : 3Радомяк
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Радомяк0 : 1Легия
17.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Радомяк0 : 2Легия
02.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Легия1 : 0Радомяк
19.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Легия0 : 3Радомяк
31.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Радомяк3 : 1Легия
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Радомяк0 : 1
05.03.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Радомяк3 : 1
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 1Радомяк
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 1Радомяк
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Радомяк0 : 2
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Легия1 : 0
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 2 : 2Легия
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Легия2 : 1
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Легия
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 2Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2338
3
Лига конференций
Лех П2438
4
Лига конференций
Ракув2437
5 Гурник З2435
6 Краковия2433
7 Висла Плоцк2433
8 ГКС Катовице2333
9 Корона2433
10 Радомяк2432
11 Лехия2431
12 Мотор2431
13 Погонь2431
14 Арка2429
15 Пяст2429
16
Зона вылета
Легия2428
17
Зона вылета
Видзев2427
18
Зона вылета
Нецеча2422

