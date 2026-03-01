Радомяк - Легия 13 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Легия, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жоау Энрикеш
|Гонсалу Фейо
|Марек Папшун
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|05.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 1
|17.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 2
|02.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|0 : 3
|31.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|3 : 1
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 1
|05.03.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|3 : 1
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 0
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 2
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|24
|41
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|23
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|24
|38
| 4
Лига конференций
|Ракув
|24
|37
|5
|Гурник З
|24
|35
|6
|Краковия
|24
|33
|7
|Висла Плоцк
|24
|33
|8
|ГКС Катовице
|23
|33
|9
|Корона
|24
|33
|10
|Радомяк
|24
|32
|11
|Лехия
|24
|31
|12
|Мотор
|24
|31
|13
|Погонь
|24
|31
|14
|Арка
|24
|29
|15
|Пяст
|24
|29
| 16
Зона вылета
|Легия
|24
|28
| 17
Зона вылета
|Видзев
|24
|27
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|24
|22