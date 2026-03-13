Трамп выразил мнение, что участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года нецелесообразно

Дата публикации: 13-03-2026 03:23

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети заявление, в котором выразил мнение, что участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года не является уместным. Турнир пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике.

«Сборная Ирана может приехать на чемпионат мира, но я считаю, что их присутствие не совсем уместно – главным образом ради их же безопасности. Благодарю всех, кто проявил внимание к этой теме», – отметил Трамп в своём сообщении.

Отношения между США и Ираном остаются напряжёнными: 28 февраля страны США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, в ответ на которую Тегеран нанес удары по американским военным базам и другим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. Эти события усилили международную нестабильность и подняли вопросы о безопасности в регионе, что может повлиять на участие иранской команды в международных спортивных соревнованиях.