УЕФА откроет расследование в отношении Педру Нету по итогам матча с «ПСЖ»

Дата публикации: 13-03-2026 03:21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициирует дисциплинарное разбирательство в отношении форварда Челси Педру Нету после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:5). Об этом сообщил известный спортивный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, в завершающей стадии поединка между английской и французской командами возник инцидент, спровоцированный действиями Педру Нету. На 90+2-й минуте встречи португальский футболист, находясь за пределами поля, толкнул молодого помощника судьи в грудь. Это произошло из-за того, что болбой мешал быстро ввести мяч в игру. Игроки ПСЖ сразу же заступились за стюарда. Потасовка длилась около двух минут, и судьи сумели быстро уладить ситуацию, при этом не показав ни одной жёлтой или красной карточки.

УЕФА внимательно изучит инцидент с участием Педру Нету, чтобы определить, было ли его поведение нарушением спортивного этикета. Расследование будет проведено согласно статье 15 дисциплинарного регламента организации, которая касается неспортивного поведения игроков.

Данный инцидент привлек значительное внимание как со стороны болельщиков, так и футбольных экспертов, поскольку подобное поведение игрока на столь важном этапе турнира является недопустимым и может повлечь серьёзные санкции. Решение УЕФА ожидается в ближайшее время, после чего станет ясна возможная мера наказания для Педру Нету.