«Реал» намерен выставить Камавинга на трансфер этим летом

Дата публикации: 13-03-2026 03:25

Мадридский «Реал» планирует рассмотреть предложения по полузащитнику Эдуарду Камавинга предстоящим летом. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на известного журналиста Маттео Моретто.

Согласно полученной информации, начальная цена на футболиста, установленная «сливочными», составляет 50 миллионов евро.

Камавинга выступает за «Королевский клуб» с лета 2021 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается также в 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что интерес к Камавинге проявляют несколько ведущих европейских клубов, которые оценивают его высокую техническую оснащённость и потенциал к росту. При этом «Реал» намерен использовать его трансфер как возможность обновить полузащиту и финансировать возможные приобретения перед новым сезоном. Клуб внимательно следит за предложениями, рассчитывая найти оптимальный баланс между выгодой и сохранением состава на следующий год. В случае успешной сделки, переход Камавинги станет одним из самых заметных трансферов предстоящего летнего периода.