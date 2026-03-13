04:35 ()
Мбаппе улучшил состояние и вероятно выйдет на поле в ответном матче с «Сити»

Дата публикации: 13-03-2026 03:20

 

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе чувствует себя значительно лучше и, скорее всего, будет включён в состав «сливочных» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 17 марта. В первой игре с «горожанами» (0:3) форвард не принимал участия из-за травмы колена. Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

Согласно информации источника, Мбаппе может также принять участие в предстоящих мартовских товарищеских встречах сборной Франции. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование в Мадриде, чтобы подтвердить своё состояние здоровья и получить официальное разрешение на участие в важных матчах. В случае положительного исхода, Килиан станет ключевым игроком команды как в клубных играх, так и на международной арене в ближайшие недели.

