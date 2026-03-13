15:50 ()
Свернуть список

«Боруссия» выпустила форму в честь столетия стадиона «Роте Эрде» в Дортмунде

Дата публикации: 13-03-2026 15:00

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда официально представил новую форму, которая посвящена 100-летнему юбилею стадиона «Роте Эрде».

В честь столетия легендарной арены клуб выпускает уникальный комплект формы, в которой основная команда выйдет на домашний матч против «Гамбурга» 21 марта. Женская команда также сыграет в обновленном стиле 22 марта в поединке с «Реклингхаузеном», а легенды «Боруссии» наденут эту форму в товарищеской встрече с лиссабонской «Бенфикой», состоявшейся 25 марта.

Дизайн новой формы включает в себя значимые детали стадиона, которые сохранились до настоящего времени и создают неповторимую атмосферу этого исторического сооружения. Узор на передней части футболки основан на изображениях двух входных ворот стадиона, особенно выделяются знаменитые марафонские ворота.

Рукава, воротник и декоративные элементы выполнены в стиле беговой дорожки, которая с момента открытия стадиона окружает футбольное поле и долгое время служила важной частью спортивных мероприятий. Цвета и оформление логотипа «Боруссии» вдохновлены песчаниковыми стенами, окружающими стадион с 1926 года. На спине формы расположена надпись «100 Jahre Stadion Rote Erde» — что переводится как «100 лет стадиону Роте Эрде», подчеркнули в клубе.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close