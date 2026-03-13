Маурицио Сарри может уйти из «Лацио»

Дата публикации: 13-03-2026 14:59

Итальянский футбольный клуб «Лацио» рассматривает возможность разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной журналистом Николо Скира на платформе X.

По словам Скиры, будущее Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио» в сезоне 2025/2026 находится под большим вопросом. Между наставником и руководством клуба произошел разлад, который может привести к разрыву сотрудничества уже этим летом, несмотря на то, что контракт тренера действует до 2028 года. Его заработная плата составляет 2,5 миллиона евро в год, не считая премиальных бонусов, которые также предусмотрены соглашением.

На данный момент «Лацио» располагается на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков за 28 сыгранных матчей. Лидером же первенства является «Интер», имеющий в активе 67 очков. Такая разница в позициях и напряженные отношения внутри клуба могут спровоцировать изменения в тренерском штабе.

Сарри, известный своим тактическим мастерством и опытом работы в итальянских и европейских клубах, сейчас сталкивается с серьезными трудностями в «Лацио». Если стороны решат расстаться, это станет одним из значимых кадровых изменений в итальянском футболе следующим летом. Фанаты и эксперты внимательно следят за развитием ситуации, ожидая официальных заявлений со стороны клуба и тренера.