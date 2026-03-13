В Ереване открыли улицу, названную в честь легендарного Никиты Симоняна

Дата публикации: 13-03-2026 15:03

В Ереване по решению городского совета старейшин появилась улица, названная в честь выдающегося футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова Манука Сукиасяна, члена оппозиционной фракции «Мать-Армения» в городском совете столицы.

«Проект инициативы фракции «Мать-Армения» был одобрен советом старейшин Еревана. Улица, которая находится рядом со стадионом «Раздан», теперь носит имя Никиты Симоняна», — цитирует слова Сукиасяна источник.

Никита Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. За время своей футбольной карьеры он неоднократно демонстрировал высокий класс: в составе московского «Спартака» он четыре раза становился чемпионом Советского Союза в статусе игрока и дважды завоёвывал чемпионский титул в роли главного тренера. Помимо этого, он является обладателем золотой медали летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Таким образом, присвоение имени Симоняна одной из улиц Еревана стало важным событием, отражающим признание его значительного вклада в развитие спорта и повышение международного престижа армянской столицы. Это решение совета старейшин символизирует уважение к памяти великого спортсмена и вдохновляет будущие поколения на достижение высоких спортивных результатов.