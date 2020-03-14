Ягеллония - Пяст 14 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Пяст, которое состоится 14 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Польша - Экстракласса
|33-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|0 : 0
|29.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 1
|16.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 0
|23.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|3 : 3
|27.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|0 : 1
|06.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 0
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 2
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 4 ДВ
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 3
|27.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 3
|20.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|24
|41
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|23
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|24
|38
| 4
Лига конференций
|Ракув
|24
|37
|5
|Гурник З
|24
|35
|6
|Мотор
|25
|34
|7
|Краковия
|24
|33
|8
|Висла Плоцк
|24
|33
|9
|ГКС Катовице
|23
|33
|10
|Корона
|24
|33
|11
|Радомяк
|24
|32
|12
|Лехия
|24
|31
|13
|Погонь
|24
|31
|14
|Арка
|24
|29
|15
|Пяст
|24
|29
| 16
Зона вылета
|Легия
|24
|28
| 17
Зона вылета
|Видзев
|24
|27
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|25
|22