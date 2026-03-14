Суббота 14 марта
Атлетико М - Хетафе 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 17:15
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
14 Марта 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Атлетико М
Хетафе

Атлетико М
Хетафе
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
2УругвайзщХосе Хименес
24ИспаниязщРобен Ле Норман
34ИспаниязщХулио Диас
5СШАпзДжонни Кардозо
6Испанияпз Коке
11АргентинапзТьяго Альмада
23АргентинапзНиколас Гонсалес
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
10ИспаниянпАлекс Баэна
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
3МароккозщАбделькадир Абкар
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
24АргентиназщСаид Ромеро
21ИспаниязщХуан Иглесиас
17ИспаниязщКико Фемения
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
10УругвайнпМартин Сатриано
19АргентинанпЛуис Васкес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
23.11.2025Испания — Примера13-й турХетафе0 : 1Атлетико М
09.03.2025Испания — Примера27-й турХетафе2 : 1Атлетико М
04.02.2025Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М5 : 0Хетафе
15.12.2024Испания — Примера17-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Хетафе1 : 3Атлетико М
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3Атлетико М
19.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетико М3 : 3Хетафе
04.02.2023Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Хетафе
15.08.2022Испания - Примера1-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.02.2022Испания - Примера24-й турАтлетико М4 : 3Хетафе
10.03.2026Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчАтлетико М5 : 2
07.03.2026Испания — Примера27-й турАтлетико М3 : 2
03.03.2026Кубок Испании1/2 финала3 : 0Атлетико М
28.02.2026Испания — Примера26-й тур0 : 1Атлетико М
24.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчАтлетико М4 : 1
08.03.2026Испания — Примера27-й турХетафе2 : 0
02.03.2026Испания — Примера26-й тур0 : 1Хетафе
22.02.2026Испания — Примера25-й турХетафе0 : 1
14.02.2026Испания — Примера24-й турХетафе2 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 2Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2754
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2737
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2735
10 Атлетик Б2735
11 Осасуна2734
12 Валенсия2732
13 Севилья2731
14 Райо Вальекано2731
15 Жирона2731
16 Алавес2727
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2718

