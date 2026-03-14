Атлетико М - Хетафе 14 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Хетафе, которое состоится 14 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|34
|зщ
|Хулио Диас
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|6
|пз
|Коке
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|10
|нп
|Алекс Баэна
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|17
|зщ
|Кико Фемения
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Луис Васкес
|Диего Симеоне
|Хосе Бордалас
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 3
|10.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 2
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 2
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 0
|02.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|27
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|27
|35
|10
|Атлетик Б
|27
|35
|11
|Осасуна
|27
|34
|12
|Валенсия
|27
|32
|13
|Севилья
|27
|31
|14
|Райо Вальекано
|27
|31
|15
|Жирона
|27
|31
|16
|Алавес
|27
|27
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|27
|18