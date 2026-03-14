Херенвен - Телстар 14 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Телстар, которое состоится 14 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 4
|04.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|27.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|3 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|26
|46
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|26
|34
|11
|Фортуна
|26
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|13
|ПЕК Зволле
|26
|29
|14
|Волендам
|26
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18