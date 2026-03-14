Хоффенхайм - Вольфсбург 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вольфсбург, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|22
|зщ
|Александер Прасс
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|1
|вр
|Камиль Грабара
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|3
|зщ
|Денис Вавро
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|5
|пз
|Вини Соуза
|31
|пз
|Янник Герардт
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|9
|нп
|Мохамед Амура
|Кристиан Ильцер
|Паул Симонис
|Дитер Хеккинг
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|04.02.2024
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 4
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|55
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|49
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|25
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|25
|35
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|25
|31
|10
|Гамбург
|25
|29
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|25
|13
|Вердер
|25
|25
|14
|Кёльн
|25
|24
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|14