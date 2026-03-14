Хоффенхайм - Вольфсбург 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
14 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Хоффенхайм
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вольфсбург, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Хоффенхайм
Зинсхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
13Бразилиязщ Бернардо
22АвстриязщАлександер Прасс
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
18НидерландыпзВаутер Бюргер
7КосовопзЛеон Авдуллаху
27ХорватияпзАндрей Крамарич
11КосовопзФисник Аслани
29Кот-д'ИвуарпзБазумана Туре
1ПольшаврКамиль Грабара
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
6ФранциязщЖануэль Белосьян
15ГерманиязщМоритц Йенц
3СловакиязщДенис Вавро
26ФранциязщСаэль Кумбеди
5БразилияпзВини Соуза
31ГерманияпзЯнник Герардт
24ДанияпзКристиан Эриксен
17ГерманиянпДженан Пейчинович
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
НидерландыПаул Симонис
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург2 : 3Хоффенхайм
09.05.2025Германия — Бундеслига33-й турВольфсбург2 : 2Хоффенхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХоффенхайм0 : 1Вольфсбург
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВольфсбург3 : 0Хоффенхайм
04.02.2024Германия — Бундеслига20-й турВольфсбург2 : 2Хоффенхайм
02.09.2023Германия — Бундеслига3-й турХоффенхайм3 : 1Вольфсбург
13.05.2023Германия — Бундеслига32-й турВольфсбург2 : 1Хоффенхайм
12.11.2022Германия — Бундеслига15-й турХоффенхайм1 : 2Вольфсбург
19.02.2022Германия - Бундеслига23-й турВольфсбург1 : 2Хоффенхайм
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм3 : 1Вольфсбург
07.03.2026Германия — Бундеслига25-й тур2 : 4Хоффенхайм
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й турХоффенхайм0 : 1
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Хоффенхайм
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турХоффенхайм3 : 0
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур5 : 1Хоффенхайм
07.03.2026Германия — Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 2
01.03.2026Германия — Бундеслига24-й тур4 : 0Вольфсбург
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турВольфсбург2 : 3
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур2 : 2Вольфсбург
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2566
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2555
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2549
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2544
7 Айнтрахт Ф2535
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2531
10 Гамбург2529
11 Унион2528
12 Боруссия М2525
13 Вердер2525
14 Кёльн2524
15 Майнц2524
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2524
17
Зона вылета
Вольфсбург2520
18
Зона вылета
Хайденхайм2514

