Монако - Брест 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 22:05
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
14 Марта 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Монако
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Брест, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Финляндия вр Лукаш Градецки
5 Германия зщ Тило Керер
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
25 Бельгия зщ Ваут Фас
6 Швейцария пз Денис Закария
23 Франция пз Аладжи Бамба
11 Франция пз Магнес Аклиуш
15 Сенегал пз Ламин Камара
9 США пз Фоларин Балогун
28 Франция пз Мамаду Кулибали
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
30 Франция вр Грегуар Кудер
77 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
4 Кот-д'Ивуар зщ Жуниор Диас
27 Мали зщ Дауда Гвиндо
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
14 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Франция Эрик Руа
История личных встреч
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Брест1 : 0Монако
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Брест2 : 1Монако
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Монако3 : 2Брест
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Брест0 : 2Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0Брест
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 2Монако
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Монако1 : 0Брест
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Монако4 : 2Брест
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Брест2 : 0Монако
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Монако2 : 0Брест
06.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 3Монако
28.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Монако2 : 0
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2Монако
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 3Монако
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако2 : 3
08.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Брест2 : 0
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 1Брест
20.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Брест2 : 0
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 1Брест
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Брест2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2556
3
Лига чемпионов
Марсель2546
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Страсбург2536
9 Брест2536
10 Лорьян2534
11 Анже2532
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Гавр2526
15 Ницца2524
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

