Суббота 14 марта
Челси - Ньюкасл 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 19:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
14 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Челси
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Испания вр Роберт Санчес
23 Англия зщ Трево Чалоба
27 Франция зщ Мало Гюсто
19 Сенегал зщ Мамаду Сарр
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
10 Англия пз Коул Палмер
17 Бразилия пз Андрей Сантос
20 Бразилия нп Жоао Педро
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Англия Эдди Хау
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Челси
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Челси
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Челси
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси3 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Челси
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
11.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 5 : 2Челси
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 4 ДВЧелси
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 4Челси
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Челси
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси1 : 1
10.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Ньюкасл Юнайтед1 : 1
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 3
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3067
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси2948
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон2943
9 Борнмут2940
10 Фулхэм2940
11 Сандерленд2940
12 Ньюкасл Юнайтед2939
13 Кристал Пэлас2938
14 Брайтон энд Хоув Альбион2937
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли2919
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

