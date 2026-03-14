Челси - Ньюкасл 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|пз
|Коул Палмер
|17
|пз
|Андрей Сантос
|20
|нп
|Жоао Педро
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|4
|зщ
|Свен Ботман
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|Лиам Росеньор
|Эдди Хау
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 2
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 4 ДВ
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|10.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|29
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|29
|43
|9
|Борнмут
|29
|40
|10
|Фулхэм
|29
|40
|11
|Сандерленд
|29
|40
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|39
|13
|Кристал Пэлас
|29
|38
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|37
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16