01:20 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Свернуть список

Спартак Кс - Чайка 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 17:30
14 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 24-й тур
Спартак Кс
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Чайка, которое состоится 14 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Чайка2 : 4Спартак Кс
15.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур Чайка1 : 2Спартак Кс
19.08.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур Спартак Кс1 : 1Чайка
07.03.2026 Россия — Лига PARI 23-й тур 3 : 3Спартак Кс
28.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Спартак Кс1 : 1
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Спартак Кс0 : 1
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1Спартак Кс
17.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Спартак Кс0 : 2
07.03.2026 Россия — Лига PARI 23-й тур Чайка1 : 0
01.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Чайка1 : 3
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 5 : 3Чайка
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Чайка1 : 1
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Чайка2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2342
3
Плей-офф за повышение
Родина2342
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2336
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2333
7 Ротор2332
8 СКА-Хабаровск2332
9 Нефтехимик2231
10 Шинник2329
11 Арсенал Т2329
12 Енисей2327
13 Черноморец2327
14 Волга Ул2326
15 Торпедо М2324
16
Зона вылета
Уфа2320
17
Зона вылета
Сокол2316
18
Зона вылета
Чайка2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close