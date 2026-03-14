Анже - Ницца 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ницца, которое состоится 14 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Эрве Коффи
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|26
|зщ
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|5
|пз
|Мариус Куркуль
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|9
|нп
|Годюэн Куалипу
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|28
|зщ
|Джума Ба
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|26
|пз
|Мельвен Бар
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Морган Сансон
|20
|пз
|Том Луше
|10
|пз
|Софьян Диоп
|47
|нп
|Тиагу Говея
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
|Александр Дюжо
|Франк Эз
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 4
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|25
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ренн
|25
|43
| 6
Лига конференций
|Лилль
|25
|41
|7
|Монако
|25
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Лорьян
|25
|34
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|25
|31
|13
|Париж
|25
|27
|14
|Гавр
|25
|26
|15
|Ницца
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|25
|13