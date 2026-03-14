Суббота 14 марта
Анже - Ницца 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 20:00
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
14 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анже
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ницца, которое состоится 14 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Анже
Ницца
12 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
24 Франция зщ Эмманюэль Бьюмла
4 Мали зщ Усман Камара
21 Франция зщ Жордан Лефор
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
26 Франция зщ Флоран Анен
93 Алжир пз Харис Белькебла
8 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
5 Франция пз Мариус Куркуль
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
9 Франция нп Годюэн Куалипу
80 Сенегал вр Йеванн Диуф
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция пз Жонатан Клосс
26 Франция пз Мельвен Бар
24 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
8 Франция пз Морган Сансон
20 Франция пз Том Луше
10 Франция пз Софьян Диоп
47 Португалия нп Тиагу Говея
90 Испания нп Кевин Оморуйи
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
Франция Франк Эз
История личных встреч
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Ницца0 : 1Анже
20.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур Ницца2 : 1Анже
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Анже1 : 4Ницца
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Анже1 : 1Ницца
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца0 : 1Анже
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Ницца1 : 0Анже
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Анже1 : 2Ницца
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Ницца3 : 0Анже
01.11.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Анже0 : 3Ницца
11.01.2020 Франция - Лига 1 20-й тур Анже1 : 1Ницца
07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Анже
28.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 0Анже
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Анже0 : 1
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 0Анже
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Анже1 : 0
08.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Ницца0 : 4
04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала 0 : 0 5 : 6Ницца
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 0Ницца
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Ницца3 : 3
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2556
3
Лига чемпионов
Марсель2546
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Страсбург2536
9 Брест2536
10 Лорьян2534
11 Анже2532
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Гавр2526
15 Ницца2524
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

