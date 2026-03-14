СКА-Хабаровск - Родина 14 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Родина, которое состоится 14 Марта 2026 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Алексей Николаевич Поддубский
|Хуан Диас
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 1
|07.03.2026
|Россия — Лига PARI
|23-й тур
|3 : 0
|01.03.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 3
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 1
|13.03.2026
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 4
|08.03.2026
|Россия — Лига PARI
|23-й тур
|0 : 2
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 2
|02.03.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|23
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|23
|42
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|23
|36
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|23
|33
|7
|Ротор
|23
|32
|8
|СКА-Хабаровск
|23
|32
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Шинник
|23
|29
|11
|Арсенал Т
|23
|29
|12
|Енисей
|23
|27
|13
|Черноморец
|23
|27
|14
|Волга Ул
|23
|26
|15
|Торпедо М
|23
|24
| 16
Зона вылета
|Уфа
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|23
|15