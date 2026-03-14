Суббота 14 марта
СКА-Хабаровск - Родина 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 07:00
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
14 Марта 2026 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 24-й тур
Главный судья: Михаил Плиско (Ленинградская область, Россия);
СКА-Хабаровск
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Родина, которое состоится 14 Марта 2026 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский
Испания Хуан Диас
История личных встреч
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Родина2 : 0СКА-Хабаровск
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск0 : 3Родина
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Родина
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 0СКА-Хабаровск
24.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
06.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Родина1 : 1СКА-Хабаровск
18.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Родина2 : 0СКА-Хабаровск
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
07.03.2026 Россия — Лига PARI 23-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
01.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 1 : 3СКА-Хабаровск
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 2СКА-Хабаровск
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
13.03.2026 Россия — МФЛ 2-й тур Родина1 : 4
08.03.2026 Россия — Лига PARI 23-й тур 0 : 2Родина
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 1 : 2Родина
02.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Родина2 : 1
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2342
3
Плей-офф за повышение
Родина2342
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2336
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2333
7 Ротор2332
8 СКА-Хабаровск2332
9 Нефтехимик2231
10 Шинник2329
11 Арсенал Т2329
12 Енисей2327
13 Черноморец2327
14 Волга Ул2326
15 Торпедо М2324
16
Зона вылета
Уфа2320
17
Зона вылета
Сокол2316
18
Зона вылета
Чайка2315

