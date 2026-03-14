Суббота 14 марта
Наполи - Лечче 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 19:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
14 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Наполи
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
6 Шотландия пз Билли Гилмор
99 Камерун пз Франк Ангисса
21 Италия нп Маттео Политано
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
27 Бразилия нп Алиссон Сантос
19 Дания нп Расмус Хойлунд
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
3 Ирландия зщ Корри Ндаба
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
19 Замбия нп Ламек Банда
9 Сербия нп Никола Штулич
16 Израиль нп Омри Гандельман
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
28.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Лечче0 : 1Наполи
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Лечче0 : 1Наполи
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Наполи1 : 0Лечче
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Наполи0 : 0Лечче
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4Наполи
07.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Лечче1 : 2Наполи
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Наполи1 : 1Лечче
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Наполи2 : 3Лечче
22.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 4Наполи
25.04.2012 Италия - Серия А 33-й тур Лечче0 : 2Наполи
06.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Наполи2 : 1
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 2Наполи
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Наполи
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Наполи2 : 2
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 1 6 : 7
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Лечче2 : 1
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур 3 : 1Лечче
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Лечче0 : 2
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 2Лечче
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Лечче2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2867
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2846
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2834
13 Дженоа2830
14 Кальяри2830
15 Торино2830
16 Лечче2827
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
