Наполи - Лечче 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|6
|пз
|Билли Гилмор
|99
|пз
|Франк Ангисса
|21
|нп
|Маттео Политано
|20
|нп
|Элиф Элмас
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|19
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Штулич
|16
|нп
|Омри Гандельман
|Антонио Конте
|Эусебио Ди Франческо
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 4
|25.04.2012
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|06.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 1
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|28
|34
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Торино
|28
|30
|16
|Лечче
|28
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15