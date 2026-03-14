Айнтрахт - Хайденхайм 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 16:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
14 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Айнтрахт Ф
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хайденхайм, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
21 Германия зщ Натаниэль Браун
5 Швейцария зщ Орель Аменда
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
16 Швеция пз Хуго Ларссон
6 Дания пз Оскар Хойлунн
8 Алжир пз Фарес Шаиби
25 Франция нп Арно Калимуэндо
9 Германия нп Жонатан Буркардт
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
41 Германия вр Диант Рамай
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
26 Германия зщ Хеннес Беренс
20 Германия пз Лука Кербер
3 Германия пз Ян Шёппнер
30 Германия пз Никлас Дорш
8 Турция пз Эрен Динкчи
18 Германия нп Марвин Пирингер
10 Германия нп Кристиан Конте
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Хайденхайм1 : 1Айнтрахт Ф
13.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Хайденхайм
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Хайденхайм0 : 4Айнтрахт Ф
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Хайденхайм1 : 2Айнтрахт Ф
08.10.2023 Германия — Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Хайденхайм
20.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Хайденхайм1 : 2 ДВАйнтрахт Ф
08.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 0Айнтрахт Ф
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
06.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур Хайденхайм2 : 4
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 2 : 0Хайденхайм
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Хайденхайм3 : 3
15.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 0Хайденхайм
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Хайденхайм0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2566
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2555
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2549
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2544
7 Айнтрахт Ф2535
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2531
10 Гамбург2529
11 Унион2528
12 Боруссия М2525
13 Вердер2525
14 Кёльн2524
15 Майнц2524
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2524
17
Зона вылета
Вольфсбург2520
18
Зона вылета
Хайденхайм2514

