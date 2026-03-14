Суббота 14 марта
Волендам - Фортуна 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 17:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
14 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Волендам
Фортуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Фортуна, которое состоится 14 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
23 Нидерланды пз Дэйв Квакман
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
11 Нидерланды пз Аурелио Ухлерс
21 Нидерланды пз Роберт Мюрен
7 Азербайджан нп Озан Кёкчю
17 Нидерланды нп Joel Ideho
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
12 Португалия зщ Иву Пинту
44 Испания зщ Иван Маркес
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
5 Нидерланды пз Яссин Укили
20 Франция пз Эдуар Мишю
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
70 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
18 Греция пз Димитриос Лимниос
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0Волендам
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Волендам0 : 1Фортуна
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фортуна3 : 1Волендам
17.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Волендам2 : 1Фортуна
02.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна2 : 0Волендам
02.02.2018 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Волендам2 : 0Фортуна
15.09.2017 Нидерланды - Первый дивизион 5-й тур Фортуна1 : 0Волендам
08.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 3 : 0Волендам
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Волендам3 : 2
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 0Волендам
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Волендам2 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2Волендам
08.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Фортуна1 : 4
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 3Фортуна
20.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фортуна2 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 1Фортуна
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2668
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2646
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2634
11 Фортуна2632
12 Гоу Эхед Иглс2629
13 ПЕК Зволле2629
14 Волендам2627
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

