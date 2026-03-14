Факел - Черноморец 14 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Черноморец, которое состоится 14 Марта 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Олег Петрович Василенко
|Вадим Валентинович Евсеев
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 1
|24.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|02.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|45-й тур
|0 : 0
|29.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 0
|25.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|11.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|21-й тур
|1 : 0
|28.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|7-й тур
|0 : 1
|14.10.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|27-й тур
|2 : 2
|18.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|13-й тур
|3 : 1
|18.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|32-й тур
|0 : 0
|13.03.2026
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 0
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|27.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 0
|12.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|07.03.2026
|Россия — Лига PARI
|23-й тур
|3 : 0
|01.03.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|0 : 2
|28.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|23
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|23
|42
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|23
|36
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|23
|33
|7
|Ротор
|23
|32
|8
|СКА-Хабаровск
|23
|32
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Шинник
|23
|29
|11
|Арсенал Т
|23
|29
|12
|Енисей
|23
|27
|13
|Черноморец
|23
|27
|14
|Волга Ул
|23
|26
|15
|Торпедо М
|23
|24
| 16
Зона вылета
|Уфа
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|23
|15