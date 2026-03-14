Балтика - ЦСКА 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 19:30
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
14 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Балтика
ЦСКА

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - ЦСКА, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур ЦСКА1 : 1 9 : 10Балтика
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Балтика0 : 2ЦСКА
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Балтика1 : 5ЦСКА
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Балтика3 : 1ЦСКА
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
24.09.2008 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Балтика
07.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Балтика
03.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Балтика0 : 1
27.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Балтика
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Балтика
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 2
13.03.2026 Россия — МФЛ 2-й тур 2 : 4ЦСКА
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 4
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 0 : 5ЦСКА
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА3 : 1
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0ЦСКА
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Балтика» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2042
3 Локомотив М2041
4 ЦСКА2036
5 Балтика2036
6 Спартак М2035
7 Динамо М2027
8 Рубин2026
9 Ахмат2026
10 Ростов2022
11 Акрон2021
12 Динамо Мх2121
13
Стыковая зона
Крылья Советов2020
14
Стыковая зона
Оренбург2118
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород2017
16
Зона вылета
Сочи209

