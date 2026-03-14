Суббота 14 марта
ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 19:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
14 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
НЕК Неймеген
Неймеген
32 Чехия вр Матей Коварж
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
2 Марокко зщ Анасс Салах-Эддин
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
27 Румыния нп Деннис Ман
5 Хорватия нп Иван Перишич
9 США нп Рикардо Пепи
22 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Нидерланды зщ Deveron Fonville
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
23 Япония пз Кодаи Сано
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
11 Турция пз Башар Онал
10 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
20 Франция нп Noe Lebreton
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
03.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала НЕК Неймеген3 : 2ПСВ Эйндховен
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур НЕК Неймеген3 : 5ПСВ Эйндховен
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3ПСВ Эйндховен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НЕК Неймеген
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 1ПСВ Эйндховен
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0НЕК Неймеген
01.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген2 : 4ПСВ Эйндховен
30.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0НЕК Неймеген
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2НЕК Неймеген
12.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген1 : 2ПСВ Эйндховен
07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
03.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала НЕК Неймеген3 : 2ПСВ Эйндховен
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 1ПСВ Эйндховен
08.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур НЕК Неймеген3 : 0
03.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала НЕК Неймеген3 : 2ПСВ Эйндховен
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2668
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2646
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2634
11 Фортуна2632
12 Гоу Эхед Иглс2629
13 ПЕК Зволле2629
14 Волендам2627
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

