ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Матей Коварж
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|22
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Deveron Fonville
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|23
|пз
|Кодаи Сано
|25
|пз
|Сами Уаисса
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|нп
|Брайан Линссен
|20
|нп
|Noe Lebreton
|Петер Бош
|03.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 3
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 4
|30.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 1
|03.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 2
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 3
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|3 : 0
|03.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 2
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|26
|46
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|26
|34
|11
|Фортуна
|26
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|13
|ПЕК Зволле
|26
|29
|14
|Волендам
|26
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18