01:21 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Свернуть список

Интер - Аталанта 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 16:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Интер М
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Аталанта, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Бергамо
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
32 Италия зщ Федерико Димарко
15 Италия зщ Франческо Ачерби
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
7 Польша пз Пётр Зелиньски
23 Италия пз Николо Барелла
22 Армения пз Генрих Мхитарян
94 Италия нп Франческо Эспозито
9 Франция нп Маркус Тюрам
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
69 Италия зщ Хонест Аханор
8 Хорватия пз Марио Пашалич
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
10 Сербия пз Лазар Самарджич
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
59 Польша пз Никола Залевски
9 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта0 : 1Интер М
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Аталанта0 : 2Интер М
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Интер М2 : 0Аталанта
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Интер М4 : 0Аталанта
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Интер М4 : 0Аталанта
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта1 : 2Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Интер М3 : 2Аталанта
31.01.2023 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 0Аталанта
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Аталанта2 : 3Интер М
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта0 : 0Интер М
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 0Интер М
03.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Интер М
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур Интер М2 : 0
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Интер М1 : 2
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Интер М
10.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Аталанта1 : 6
07.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Аталанта2 : 2
04.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 2Аталанта
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Аталанта
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2867
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2846
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2834
13 Дженоа2830
14 Кальяри2830
15 Торино2830
16 Лечче2827
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close