Интер - Аталанта 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Аталанта, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|23
|пз
|Николо Барелла
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|8
|пз
|Марио Пашалич
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|59
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|Кристиан Киву
|Раффаэле Палладино
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 3
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|10.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 6
|07.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|04.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|28
|34
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Торино
|28
|30
|16
|Лечче
|28
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15