Вест Хэм - Манчестер Сити 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 22:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
14 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Дания вр Мадс Хермансен
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Франция зщ Аксель Дисаси
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
20 Англия нп Джаррод Боуэн
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
9 Англия нп Каллум Уилсон
17 Испания нп Адама Траоре
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
15 Англия зщ Марк Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
33 Англия зщ Нико О'Райли
20 Португалия пз Бернарду Силва
16 Испания пз Родри
42 Гана пз Антуан Семеньо
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
10 Франция нп Райан Шерки
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Хосеп Гвардиола
Нидерланды Пепейн Лейндерс
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1Вест Хэм Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
09.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед2 : 2 5 : 3
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 5 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1 ДВВест Хэм Юнайтед
11.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 3 : 0Манчестер Сити
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 3Манчестер Сити
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Манчестер Сити
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити2 : 1
Текстовая трансляция
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3067
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси2948
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон2943
9 Борнмут2940
10 Фулхэм2940
11 Сандерленд2940
12 Ньюкасл Юнайтед2939
13 Кристал Пэлас2938
14 Брайтон энд Хоув Альбион2937
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли2919
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
