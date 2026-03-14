Вест Хэм - Манчестер Сити 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Аксель Дисаси
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|17
|нп
|Адама Траоре
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|15
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|20
|пз
|Бернарду Силва
|16
|пз
|Родри
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
|Нуну Эшпириту Санту
|Хосеп Гвардиола
|Пепейн Лейндерс
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|09.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 2 5 : 3
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 2
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|29
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|29
|43
|9
|Борнмут
|29
|40
|10
|Фулхэм
|29
|40
|11
|Сандерленд
|29
|40
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|39
|13
|Кристал Пэлас
|29
|38
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|37
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16