Суббота 14 марта
Жирона - Атлетик 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 15:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
14 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Жирона
Атлетик Б

Жирона
Атлетик Б
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
16 Испания зщ Алехандро Франсес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
4 Испания зщ Арнау Мартинес
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
8 Испания пз Фран Бельтран
11 Франция пз Тома Лемар
15 Украина нп Виктор Цыганков
3 Испания нп Хоэль Рока
19 Украина нп Владислав Ванат
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
3 Испания зщ Дани Вивьян
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
17 Испания зщ Юри Бершиш
18 Испания пз Микель Хаурехисар
16 Испания пз Иньиго Руис де Галарета
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
11 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Атлетик Б1 : 1Жирона
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б3 : 0Жирона
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Жирона2 : 1Атлетик Б
19.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б3 : 2Жирона
27.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Жирона1 : 1Атлетик Б
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б2 : 3Жирона
04.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Жирона2 : 1Атлетик Б
29.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Жирона1 : 2Атлетик Б
10.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б1 : 0Жирона
04.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Жирона2 : 0Атлетик Б
07.03.2026 Испания — Примера 27-й тур 1 : 1Жирона
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур Жирона1 : 2
23.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 2Жирона
16.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Жирона2 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 1 : 1Жирона
07.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 1
04.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала 1 : 0Атлетик Б
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Атлетик Б
20.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Атлетик Б2 : 1
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2754
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2737
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2735
10 Атлетик Б2735
11 Осасуна2734
12 Валенсия2732
13 Севилья2731
14 Райо Вальекано2731
15 Жирона2731
16 Алавес2727
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2718

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
