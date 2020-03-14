Жирона - Атлетик 14 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетик Б, которое состоится 14 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|8
|пз
|Фран Бельтран
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|3
|нп
|Хоэль Рока
|19
|нп
|Владислав Ванат
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|11
|нп
|Горка Гурусета
|Мичел Санчес
|Эрнесто Вальверде
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|04.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|29.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 2
|23.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 2
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|04.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|27
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|27
|35
|10
|Атлетик Б
|27
|35
|11
|Осасуна
|27
|34
|12
|Валенсия
|27
|32
|13
|Севилья
|27
|31
|14
|Райо Вальекано
|27
|31
|15
|Жирона
|27
|31
|16
|Алавес
|27
|27
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|27
|18