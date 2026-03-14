Краковия - Висла Плоцк 14 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Висла Плоцк, которое состоится 14 Марта 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Лука Элснер
|04.12.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 0
|11.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|3 : 0
|28.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|0 : 1
|14.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|3 : 2
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 0
|27.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 3
|20.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|09.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 3
|02.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|24
|41
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|23
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|24
|38
| 4
Лига конференций
|Ракув
|24
|37
|5
|Гурник З
|24
|35
|6
|Мотор
|25
|34
|7
|Краковия
|24
|33
|8
|Висла Плоцк
|24
|33
|9
|ГКС Катовице
|23
|33
|10
|Корона
|24
|33
|11
|Радомяк
|24
|32
|12
|Лехия
|24
|31
|13
|Погонь
|24
|31
|14
|Арка
|24
|29
|15
|Пяст
|24
|29
| 16
Зона вылета
|Легия
|24
|28
| 17
Зона вылета
|Видзев
|24
|27
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|25
|22