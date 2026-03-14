Суббота 14 марта
Краковия - Висла Плоцк 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 21:15
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
14 Марта 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Краковия
Висла Плоцк

Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Висла Плоцк, которое состоится 14 Марта 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Висла Плоцк0 : 0Краковия
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
11.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Висла Плоцк1 : 0Краковия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Висла Плоцк2 : 1Краковия
21.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия1 : 0Висла Плоцк
27.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк0 : 1Краковия
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Краковия1 : 1Висла Плоцк
09.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Висла Плоцк0 : 0Краковия
02.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Висла Плоцк3 : 2Краковия
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 0Краковия
27.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Краковия2 : 3
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 0Краковия
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Краковия
09.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Висла Плоцк0 : 3
02.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 2 : 0Висла Плоцк
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 1Висла Плоцк
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Висла Плоцк0 : 2
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2338
3
Лига конференций
Лех П2438
4
Лига конференций
Ракув2437
5 Гурник З2435
6 Мотор2534
7 Краковия2433
8 Висла Плоцк2433
9 ГКС Катовице2333
10 Корона2433
11 Радомяк2432
12 Лехия2431
13 Погонь2431
14 Арка2429
15 Пяст2429
16
Зона вылета
Легия2428
17
Зона вылета
Видзев2427
18
Зона вылета
Нецеча2522

