Расписание матчей
Суббота 14 марта
Реал Мадрид - Эльче 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
14 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Реал Мадрид
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эльче, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщРауль Асенсио
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
24ИспаниязщДин Хёйсен
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
45ИспанияпзТьяго Питарч
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
37ИспанияпзМануэль Моран
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
16ИспаниянпГонсало Гарсия
1АргентинаврМатиас Дитуро
23ИспаниязщВиктор Чуст
21ФранциязщЛео Петро
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
8ИспанияпзМарк Агуадо
14ИспанияпзАлейс Фебас
17Испанияпз Хосан
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
16ПортугалияпзМартим Нету
10ИспаниянпРафаэль Мир
9ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
ИспанияАльваро Арбелоа
ИспанияЭдер Сарабия
История личных встреч
23.11.2025Испания — Примера13-й турЭльче2 : 2Реал Мадрид
15.02.2023Испания - Примера21-й турРеал Мадрид4 : 0Эльче
19.10.2022Испания - Примера10-й турЭльче0 : 3Реал Мадрид
23.01.2022Испания - Примера22-й турРеал Мадрид2 : 2Эльче
20.01.2022Кубок Испании1/8 финалаЭльче1 : 2 ДВРеал Мадрид
30.10.2021Испания - Примера12-й турЭльче1 : 2Реал Мадрид
13.03.2021Испания - Примера27-й турРеал Мадрид2 : 1Эльче
30.12.2020Испания - Примера16-й турЭльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015Испания - Примера24-й турЭльче0 : 2Реал Мадрид
23.09.2014Испания - Примера5-й турРеал Мадрид5 : 1Эльче
11.03.2026Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 0
06.03.2026Испания — Примера27-й тур1 : 2Реал Мадрид
02.03.2026Испания — Примера26-й турРеал Мадрид0 : 1
25.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчРеал Мадрид2 : 1
21.02.2026Испания — Примера25-й тур2 : 1Реал Мадрид
08.03.2026Испания — Примера27-й тур2 : 1Эльче
01.03.2026Испания — Примера26-й турЭльче2 : 2
20.02.2026Испания — Примера25-й тур2 : 1Эльче
13.02.2026Испания — Примера24-й турЭльче0 : 0
07.02.2026Испания — Примера23-й тур3 : 1Эльче
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Реал» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2754
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2737
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2735
10 Атлетик Б2735
11 Осасуна2734
12 Валенсия2732
13 Севилья2731
14 Райо Вальекано2731
15 Жирона2731
16 Алавес2727
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2718

