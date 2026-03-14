Реал Мадрид - Эльче 14 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эльче, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|45
|пз
|Тьяго Питарч
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|37
|пз
|Мануэль Моран
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|21
|зщ
|Лео Петро
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|8
|пз
|Марк Агуадо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|17
|пз
|Хосан
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|16
|пз
|Мартим Нету
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|9
|нп
|Андре Силва
|Альваро Арбелоа
|Эдер Сарабия
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|15.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|22.02.2015
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|23.09.2014
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 1
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|06.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 2
|02.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|20.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|27
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|27
|35
|10
|Атлетик Б
|27
|35
|11
|Осасуна
|27
|34
|12
|Валенсия
|27
|32
|13
|Севилья
|27
|31
|14
|Райо Вальекано
|27
|31
|15
|Жирона
|27
|31
|16
|Алавес
|27
|27
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|27
|18