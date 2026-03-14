Арсенал - Эвертон 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Эвертон, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Бету
|Микель Артета
|Дэвид Мойес
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|06.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|23.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|29
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|29
|43
|9
|Борнмут
|29
|40
|10
|Фулхэм
|29
|40
|11
|Сандерленд
|29
|40
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|39
|13
|Кристал Пэлас
|29
|38
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|37
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16