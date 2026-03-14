Суббота 14 марта
Арсенал - Эвертон 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 19:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
14 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Арсенал
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Эвертон, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
2 Франция зщ Вильям Салиба
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
20 Англия нп Нони Мадуэке
29 Германия нп Кай Хаверц
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
7 Англия нп Дуайт Макнил
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1Арсенал
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Эвертон1 : 1Арсенал
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал0 : 0Эвертон
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 1Эвертон
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Эвертон0 : 1Арсенал
01.03.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Арсенал4 : 0Эвертон
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон1 : 0Арсенал
17.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал2 : 0Эвертон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 1Эвертон
06.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 1Арсенал
11.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Арсенал
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2Арсенал
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Арсенал
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 4Арсенал
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Эвертон2 : 0
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 3Эвертон
23.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон1 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3067
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси2948
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон2943
9 Борнмут2940
10 Фулхэм2940
11 Сандерленд2940
12 Ньюкасл Юнайтед2939
13 Кристал Пэлас2938
14 Брайтон энд Хоув Альбион2937
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли2919
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

