Овьедо - Валенсия 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Валенсия, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|6
|пз
|Кваси Сибо
|23
|пз
|Николас Фонсека
|5
|пз
|Альберто Рейна
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Хави Герра
|23
|пз
|Филип Угринич
|17
|нп
|Ларджи Рамазани
|11
|нп
|Луис Риоха
|6
|нп
|Умар Садик
|Гильермо Хорхе Альмада
|Карлос Корберан
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|09.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|04.03.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|27
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|27
|35
|10
|Атлетик Б
|27
|35
|11
|Осасуна
|27
|34
|12
|Валенсия
|27
|32
|13
|Севилья
|27
|31
|14
|Райо Вальекано
|27
|31
|15
|Жирона
|27
|31
|16
|Алавес
|27
|27
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|27
|18