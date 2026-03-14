Лорьян - Ланс 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ланс, которое состоится 14 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|62
|пз
|Артур Эбонг
|29
|пз
|Дерман Карим
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|12
|нп
|Бамба Дьенг
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|4
|зщ
|Нидал Челик
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|19
|нп
|Абдалла Сима
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|Оливье Панталони
|Пьер Саж
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|09.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 3
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|3 : 0
|05.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 5
|27.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|25
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ренн
|25
|43
| 6
Лига конференций
|Лилль
|25
|41
|7
|Монако
|25
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Лорьян
|25
|34
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|25
|31
|13
|Париж
|25
|27
|14
|Гавр
|25
|26
|15
|Ницца
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|25
|13