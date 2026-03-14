Лорьян - Ланс 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 18:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
14 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ланс, которое состоится 14 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

38 Швейцария вр Ивон Мвого
5 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
25 Сенегал зщ Абдулайе Фай
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
8 Франция зщ Ноа Кадиу
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
62 Камерун пз Артур Эбонг
29 Того пз Дерман Карим
11 Франция пз Тео Ле Брис
12 Сенегал нп Бамба Дьенг
40 Франция вр Робен Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
20 Франция зщ Маланг Сарр
23 Саудовская Аравия зщ Сауд Абдулхамид
14 Франция зщ Матьё Юдоль
4 Босния и Герцеговина зщ Нидал Челик
8 Мали пз Мамаду Сангаре
28 Франция пз Адриен Томассон
10 Франция нп Флорьян Товен
19 Сенегал нп Абдалла Сима
11 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
Франция Пьер Саж
История личных встреч
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 0Лорьян
03.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс2 : 0Лорьян
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян0 : 0Ланс
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3Ланс
09.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян1 : 1 2 : 4Ланс
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс5 : 2Лорьян
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян2 : 0Ланс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 2Лорьян
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс4 : 1Лорьян
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Лорьян2 : 3Ланс
08.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 1Лорьян
04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Лорьян0 : 0 5 : 6
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Лорьян2 : 2
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 3Лорьян
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Лорьян2 : 0
08.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Ланс3 : 0
05.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала 2 : 2 4 : 5Ланс
27.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 1Ланс
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 5Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2556
3
Лига чемпионов
Марсель2546
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Страсбург2536
9 Брест2536
10 Лорьян2534
11 Анже2532
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Гавр2526
15 Ницца2524
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

Рекомендуем

Новости футбола

Обзоры матчей

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
