КАМАЗ - Ротор 14 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Ротор, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Антон Геннадьевич Хазов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 4
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|1 : 0
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|2 : 0
|23.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|19-й тур
|3 : 1
|21.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|2-й тур
|0 : 5
|08.03.2026
|Россия — Лига PARI
|23-й тур
|1 : 0
|27.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 1
|09.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|01.12.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|27.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|09.03.2026
|Россия — Лига PARI
|23-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|24.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 2
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|23
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|23
|42
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|23
|36
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|23
|33
|7
|Ротор
|23
|32
|8
|СКА-Хабаровск
|23
|32
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Шинник
|23
|29
|11
|Арсенал Т
|23
|29
|12
|Енисей
|23
|27
|13
|Черноморец
|23
|27
|14
|Волга Ул
|23
|26
|15
|Торпедо М
|23
|24
| 16
Зона вылета
|Уфа
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|23
|15