Суббота 14 марта
Боруссия Д - Аугсбург 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
14 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
21ПортугалиянпФабиу Силва
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
13ГрециязщДимитрис Яннулис
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
17ХорватияпзКристиян Якич
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ПортугалиянпРодригу Рибейру
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й турАугсбург0 : 1Боруссия Д
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБоруссия Д0 : 1Аугсбург
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турАугсбург2 : 1Боруссия Д
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 1Аугсбург
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
21.05.2023Германия — Бундеслига33-й турАугсбург0 : 3Боруссия Д
22.01.2023Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д4 : 3Аугсбург
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д3 : 1Аугсбург
07.03.2026Германия — Бундеслига25-й тур1 : 2Боруссия Д
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й турБоруссия Д2 : 3
25.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч4 : 1Боруссия Д
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Боруссия Д
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБоруссия Д2 : 0
07.03.2026Германия — Бундеслига25-й тур2 : 1Аугсбург
27.02.2026Германия — Бундеслига24-й турАугсбург2 : 0
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 3Аугсбург
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й турАугсбург1 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур2 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2566
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2555
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2549
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2544
7 Айнтрахт Ф2535
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2531
10 Гамбург2529
11 Унион2528
12 Боруссия М2525
13 Вердер2525
14 Кёльн2524
15 Майнц2524
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2524
17
Зона вылета
Вольфсбург2520
18
Зона вылета
Хайденхайм2514

