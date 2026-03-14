Боруссия Д - Аугсбург 14 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|21
|нп
|Фабиу Силва
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|17
|пз
|Кристиян Якич
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Родригу Рибейру
|Нико Ковач
|Сандро Вагнер
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 3
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|27.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|55
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|49
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|25
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|25
|35
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|25
|31
|10
|Гамбург
|25
|29
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|25
|13
|Вердер
|25
|25
|14
|Кёльн
|25
|24
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|14