Сандерленд - Брайтон энд Хоув Альбион 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 17:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
14 Марта 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Томас Кирк (Англия);
Сандерленд
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 14 Марта 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Сандерленд
Брайтон энд Хоув Альбион
31 Швеция вр Мелькер Элльборг
13 Англия зщ Люк О'Найен
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
27 ДР Конго пз Ноа Садики
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
28 Франция пз Энцо Ле Фе
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Эквадор нп Нильсон Ангуло
12 Испания нп Элиэзер Майенда
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
5 Англия зщ Льюис Данк
27 Нидерланды пз Матс Виффер
25 Парагвай пз Диего Гомес
30 Германия пз Паскаль Грос
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Англия пз Джеймс Милнер
11 Гамбия нп Янкуба Минте
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Сандерленд
08.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 0Сандерленд
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Сандерленд
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Сандерленд
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Сандерленд1 : 3
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Сандерленд
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3067
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси2948
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон2943
9 Борнмут2940
10 Фулхэм2940
11 Сандерленд2940
12 Ньюкасл Юнайтед2939
13 Кристал Пэлас2938
14 Брайтон энд Хоув Альбион2937
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли2919
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

