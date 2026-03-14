Арока - Бенфика 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
14 Марта 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Арока
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
6 Португалия зщ Diogo Monteiro
5 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
25 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
21 Япония пз Таити Фукуи
22 Нидерланды пз Espen van Ee
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
14 Южная Корея пз Хюн Чу Ли
7 Франция пз Найс Джуара
17 Испания нп Ivan Barbero
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
20 Колумбия пз Ричард Риос
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0Арока
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Бенфика2 : 2Арока
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 2Бенфика
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0Арока
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Арока0 : 3Бенфика
01.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Арока0 : 3Бенфика
05.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Бенфика4 : 0Арока
21.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Арока0 : 2Бенфика
14.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Арока
22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
06.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Арока
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 3 : 1Арока
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 0
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Арока
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Арока3 : 2
08.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика2 : 2
02.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 2Бенфика
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 1Бенфика
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Бенфика0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2566
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2559
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2541
6 Фамаликан2539
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2534
9 Витория Гимарайнш2532
10 Алверка2528
11 Арока2526
12 Эштрела2525
13 Риу Аве2524
14 Каза Пия2524
15 Санта-Клара2522
16
Стыковая зона
Насьонал2522
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2510

