Арока - Бенфика 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|6
|зщ
|Diogo Monteiro
|5
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|25
|зщ
|Бас Кюйперс
|21
|пз
|Таити Фукуи
|22
|пз
|Espen van Ee
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|20
|пз
|Ричард Риос
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Жозе Моуринью
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|05.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|21.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|06.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|27.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|08.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|62
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|25
|59
| 4
Лига конференций
|Брага
|25
|46
|5
|Жил Висенте
|25
|41
|6
|Фамаликан
|25
|39
|7
|Морейренсе
|25
|35
|8
|Эшторил
|25
|34
|9
|Витория Гимарайнш
|25
|32
|10
|Алверка
|25
|28
|11
|Арока
|25
|26
|12
|Эштрела
|25
|25
|13
|Риу Аве
|25
|24
|14
|Каза Пия
|25
|24
|15
|Санта-Клара
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Тондела
|25
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|25
|10