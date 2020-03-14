Бёрнли - Борнмут 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Борнмут, которое состоится 14 Марта 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|20
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Алекс Скотт
|37
|пз
|Райан
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|9
|нп
|Эванилсон
|22
|нп
|Эли Крупи
|Скотт Паркер
|Андони Ираола
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 4
|09.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|06.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 4
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|29
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|29
|43
|9
|Борнмут
|29
|40
|10
|Фулхэм
|29
|40
|11
|Сандерленд
|29
|40
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|39
|13
|Кристал Пэлас
|29
|38
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|37
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16