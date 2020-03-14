Суббота 14 марта
Бёрнли - Борнмут 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
14 Марта 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Бёрнли
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Борнмут, которое состоится 14 Марта 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Бёрнли
Борнмут
1 Словакия вр Мартин Дубравка
12 Англия зщ Башир Хамфрис
4 Англия зщ Джо Уорролл
5 Франция зщ Максим Эстеве
2 Англия зщ Кайл Уокер
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
8 Франция пз Лесли Угочукву
20 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
11 Англия нп Джейдон Энтони
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
23 Англия зщ Джеймс Хилл
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
8 Англия пз Алекс Скотт
37 Бразилия пз Райан
16 Англия пз Маркус Таверньер
9 Бразилия нп Эванилсон
22 Франция нп Эли Крупи
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Испания Андони Ираола
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Борнмут1 : 1Бёрнли
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли0 : 2Борнмут
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Борнмут2 : 1Бёрнли
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут2 : 4Бёрнли
09.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Бёрнли0 : 2Борнмут
22.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли3 : 0Борнмут
21.12.2019 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 1Бёрнли
06.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Борнмут1 : 3Бёрнли
22.09.2018 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли4 : 0Борнмут
13.05.2018 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Борнмут
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Бёрнли
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Бёрнли3 : 4
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Бёрнли
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Бёрнли1 : 2
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 3Бёрнли
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут0 : 0
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Борнмут1 : 1
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Борнмут
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Борнмут
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Борнмут1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3067
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси2948
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон2943
9 Борнмут2940
10 Фулхэм2940
11 Сандерленд2940
12 Ньюкасл Юнайтед2939
13 Кристал Пэлас2938
14 Брайтон энд Хоув Альбион2937
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли2919
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

