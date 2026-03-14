Удинезе - Ювентус 14 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 14 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|28
|зщ
|Умар Соле
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|1
|вр
|Маттиа Перин
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|13
|пз
|Жереми Бога
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|Коста Руньяич
|Лучано Спаллетти
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|12.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|07.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|07.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|4 : 0
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|5 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|28
|34
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Торино
|28
|30
|16
|Лечче
|28
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15