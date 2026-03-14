01:21 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Свернуть список

Удинезе - Ювентус 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 21:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
14 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Удинезе
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 14 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Ювентус
Турин
40 Нигерия вр Мадука Окойе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
31 Дания зщ Томас Кристенсен
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
28 Франция зщ Умар Соле
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Англия нп Кинан Дэвис
1 Италия вр Маттиа Перин
15 Франция зщ Пьер Калюлю
3 Бразилия зщ Бремер
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
6 Англия зщ Ллойд Келли
22 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
13 Кот-д'Ивуар пз Жереми Бога
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
02.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 0Удинезе
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Ювентус3 : 1Удинезе
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Ювентус2 : 0Удинезе
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Удинезе0 : 2Ювентус
12.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Ювентус0 : 1Удинезе
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе0 : 3Ювентус
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1Ювентус
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Ювентус1 : 0Удинезе
15.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус2 : 0Удинезе
22.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе2 : 2Ювентус
07.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 2Удинезе
02.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Удинезе3 : 0
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Удинезе
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе1 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Удинезе
07.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Ювентус4 : 0
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 3 : 3Ювентус
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Ювентус3 : 2 ДВ
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Ювентус0 : 2
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 5 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2867
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2846
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2834
13 Дженоа2830
14 Кальяри2830
15 Торино2830
16 Лечче2827
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close