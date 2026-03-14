Гамбург - Кёльн 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Кёльн, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|17
|зщ
|Варме Омари
|21
|пз
|Николай Ремберг
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|27
|пз
|Филип Отеле
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|1
|вр
|Марвин Швебе
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|5
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|37
|пз
|Линтон Майна
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|Мерлин Польцин
|Лукас Кваснёк
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|15.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|25.08.2017
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|04.03.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|27.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|55
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|49
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|25
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|25
|35
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|25
|31
|10
|Гамбург
|25
|29
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|25
|13
|Вердер
|25
|25
|14
|Кёльн
|25
|24
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|14