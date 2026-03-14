Аякс - Спарта 14 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Спарта, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Мартен Пас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|48
|пз
|Шон Стёр
|43
|пз
|Райан Бунида
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|6
|пз
|Пелле Клемент
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Ayoni Santos
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|Джон Хейтинга
|Морис Стейн
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|4 : 2
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|3 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 0
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|26
|46
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|26
|34
|11
|Фортуна
|26
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|13
|ПЕК Зволле
|26
|29
|14
|Волендам
|26
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18