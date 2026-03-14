Суббота 14 марта
Аякс - Спарта 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 22:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
14 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Боркюло, Нидерланды);
Аякс
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Спарта, которое состоится 14 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Спарта
Роттердам
26 Нидерланды вр Мартен Пас
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Нидерланды пз Юри Регер
48 Нидерланды пз Шон Стёр
43 Бельгия пз Райан Бунида
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Ayoni Santos
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Спарта3 : 3Аякс
27.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс1 : 1Спарта
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Спарта0 : 2Аякс
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта2 : 2Аякс
09.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Аякс2 : 1Спарта
19.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс4 : 0Спарта
21.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Спарта0 : 1Аякс
09.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Аякс2 : 1Спарта
28.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Спарта0 : 1Аякс
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Аякс4 : 2Спарта
07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 3 : 1Аякс
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 0 : 0Аякс
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Аякс1 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Аякс4 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Аякс
08.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Спарта1 : 1
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 1Спарта
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1Спарта
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Спарта1 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 2Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2668
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2646
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2634
11 Фортуна2632
12 Гоу Эхед Иглс2629
13 ПЕК Зволле2629
14 Волендам2627
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

