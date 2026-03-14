ЛНЗ дожал «Александрию» в концовке матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги

Дата публикации: 14-03-2026 19:27

В субботу, 14 марта, состоялся поединок 20-го тура Украинская Премьер-лига, в котором ЛНЗ Черкассы на своем поле принимал Александрия. Встреча прошла в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена и стартовала в 13:45.

Первый ключевой эпизод произошел на 33-й минуте. Хозяева получили право на пенальти после того, как защитник гостей Антон Боль сыграл рукой, блокируя удар по воротам своей команды. К «точке» подошел Илья Путря и уверенно реализовал одиннадцатиметровый, мощным ударом отправив мяч мимо голкипера Назар Макаренко.

После перерыва инициатива постепенно перешла к «Александрии». Гости активно атаковали и старались сравнять счет, создавая давление на оборону черкасского клуба. Однако хозяева сумели выдержать натиск и дождались своего шанса в концовке встречи.

На 90-й минуте Ассинор завершил быструю атаку «ЛНЗ». Получив передачу от Пастух, он с близкой дистанции переиграл Макаренко и удвоил преимущество своей команды.

В добавленное время эмоции на поле накалились. Полузащитник гостей Кастильо за короткий промежуток получил две желтые карточки: сначала за столкновение с Горин, а затем за грубый фол против Ассинора, оставив «Александрию» в меньшинстве.

В итоге ЛНЗ Черкассы уверенно довел матч до победы, забив по голу в каждом из таймов и не позволив сопернику реализовать свои моменты.



