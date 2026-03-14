Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Аугсбургом» в поединке 26-го тура Бундеслиги

Дата публикации: 14-03-2026 20:30

 

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились дортмундская команда "Боруссия" и "Аугсбург". Победу в упорной борьбе одержали футболисты Дортмунда с результатом 2:0. Игра прошла на стадионе "Дортмунд". Главным арбитром встречи выступил Бастиан Данкерт из города Росток.

Открытие счёта состоялось уже на 13-й минуте — забил Карим Адейеми, который вывел хозяев вперёд. Во второй половине встречи, на 59-й минуте, Лука Реджани удвоил преимущество своей команды, поставив точку в матче.

После данной победы "Боруссия" набрала 58 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. "Аугсбург" с 31 очком занимает девятую позицию, показывая стабильные результаты.

В ближайшем туре "шмели" встретятся 21 марта с "Гамбургом" на домашнем поле, а "фуггеры" сыграют 22 марта против "Штутгарта", также дома. Обе команды подготовятся к важным играм, пытаясь улучшить свои позиции в таблице и добиться новых побед.

