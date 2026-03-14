Арсенал – Эвертон. Прогноз на матч чемпионата Англии 14 марта

Дата публикации: 14-03-2026 19:28

В субботу, 14 марта, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает захватывающий поединок между лондонским «Арсеналом» и мерсисайдским «Эвертоном». Встреча пройдет на легендарном стадионе «Эмирейтс», начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. Предстоящий матч представляет огромный интерес, поскольку обе команды находятся в неплохой форме, а мотивация у каждого коллектива — набрать такие важные очки на финишной прямой сезона.

Арсенал

В этом сезоне лондонский клуб уверенно демонстрирует свои амбиции. Подопечные Микеля Артеты по праву могут считаться одной из самых сильных команд чемпионата, ведь по прошествии 30 туров они продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 67 очков. Основные конкуренты, такие как «Манчестер Сити», хоть и имеют одну игру в запасе, все равно уступают «канонирам» целых 7 баллов. Домашняя арена при этом стала настоящей крепостью для Арсенала: в последних пяти домашних встречах команда неизменно одерживала победу, радуя своих поклонников уверенной и зрелищной игрой.

Однако нельзя не отметить, что в некоторых последних встречах у Арсенала наблюдаются проблемы с реализацией моментов и стабильностью в обороне, что иногда приводит к нервной концовке матчей. Несмотря на эти трудности, коллектив показывает зрелую игру и сохраняет хорошие шансы на долгожданное чемпионство. Параллельно с выступлениями в АПЛ, клуб продолжает успешное шествие и в Кубке Англии: уже обеспечено место в четвертьфинале, где соперником станет непростой «Саутгемптон». В Лиге чемпионов Арсенал также не отстает — команда прошла в 1/8 финала и в первом поединке сыграла вничью 1:1 с немецким «Байером», показав, что может соперничать с сильнейшими клубами Европы.

Эвертон

Мерсисайдцы тоже проводят весьма достойный сезон. После 29 туров у «Эвертона» в активе 43 балла, и это позволяет им находиться на высоком восьмом месте в турнирной таблице. Команда сохраняет реальные шансы побороться за еврокубковую зону, ведь отставание от пятого места составляет лишь 5 очков. Такой прогресс по сравнению с прошлыми сезонами вселяет в болельщиков надежду на возвращение «ирисок» в число сильнейших клубов страны. Тренерский штаб уверенно продолжает работать над усилением игры, делая ставку на организацию и коллективные действия.

В розыгрыше Кубка Англии «Эвертон» выступил менее успешно: команда выбыла из турнира уже на стадии 1/32 финала, уступив в драматичной серии пенальти скромному «Сандерленду».

Что касается выездных игр, здесь «Эвертон» демонстрирует настоящий характер: на протяжении шести последних гостевых матчей коллектив не знает поражений. Подопечные добились в этой серии четырех побед и дважды сыграли вничью, что отражает их возросшую уверенность вне родных стен.

Личные встречи

История противостояний между Арсеналом и Эвертоном насыщена интересными моментами, а в последние сезоны лондонцы обладают видимым преимуществом в очных дуэлях. За пять последних матчей у Арсенала в активе три победы, еще две игры завершились вничью. Однако стоит отметить, что результативность этих встреч зачастую была невысокой — команды больше действовали осторожно, уделяя много внимания обороне и не рискуя без необходимости.

Интересные факты

«Арсенал» выиграл все последние 5 домашних матчей в чемпионате, что подтверждает их мощь на родной арене.

«Эвертон» на протяжении 6 выездных встреч остается непобежденным, что стало одним из самых длинных гостейcких отрезков команды в сезоне — в этом периоде 4 победы и 2 ничьи.

В 5 последних очных матчах только однажды было забито более 2.5 голов, что говорит о тенденции к малорезультативным и осторожным играм.

За 7 предыдущих поединков «Эвертон» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности лишь однажды, что свидетельствует о не самой надежной игре в обороне.

С конца января в составе «Арсенала» проявляют себя молодые игроки, получая всё больше игрового времени и влияя на стиль игры команды.

«Эвертон» редко проигрывает ведущим командам на выезде, что автоматически делает их сложным соперником для любого клуба из топ-6.

Прогноз

Как показывает практика недавних встреч, противостояния этих команд редко бывают зрелищными и результативными: большинство матчей проходит в напряженной борьбе с минимальным количеством голов. Оба коллектива умеют хорошо обороняться, не допуская множества ошибок в защите, и предпочитают не рисковать лишний раз. С учетом текущей формы соперников, тренерских решений и статистики, можно предположить, что и в этот раз зрители вряд ли увидят обилие забитых мячей. Скорее всего, тенденция последних игр сохранится, и итоговый счет окажется скромным. Поэтому логично сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов. Матч обещает быть упорным и тактическим, где судьбу встречи решат удачные индивидуальные действия или один-единственный гол.