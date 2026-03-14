«Бавария» упрочила свои позиции, избежав поражения от «Байера» в 26-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 14-03-2026 20:31

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, где встретились леверкузенский "Байер" и мюнхенская "Бавария". Встреча проходила на стадионе "БайАрена" в Леверкузене, а главным арбитром был Кристиан Дингерт из Таллихтенберга. По окончании матча зафиксирован итоговый счёт 1:1.

На 6-й минуте встречи Алеш Гарсия открыл счёт и вывел "аспириновых" вперёд. Однако уже в первом тайме, на 42-й минуте, у гостей из "Баварии" произошёл серьёзный инцидент — Николас Джексон получил красную карточку, что значительно осложнило ситуацию для мюнхенцев. В начале второго тайма, на 61-й минуте, Гарри Кейн сумел сравнять счёт, но арбитры отменили гол из-за нарушения правил – фиксировалась игра рукой.

Спустя восемь минут, на 69-й минуте поединка, Луис Диас забил ответный мяч в ворота "Байера", выведя "Баварию" вперёд. Тем не менее, команда из Мюнхена столкнулась с новыми проблемами — на 84-й минуте Луис Диас был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. В добавленное время, на 90+3-й минуте, "аспириновые" приложили все усилия для гола, но взятие ворот Йонаса Хофмана было отменено из-за положения вне игры.

По итогам этого матча "Байер" с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, в то время как "Бавария", набравшая 67 очков, продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

В следующем туре, который запланирован на 21 марта, "аспириновые" отправятся в гости к "Хайденхайму", а мюнхенская "Бавария" в этот же день проведёт домашний матч против "Униона". Эти встречи обещают быть крайне напряжёнными и интересными для всех поклонников немецкого футбола.