Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|20
|пз
|Адам Уортон
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|18
|пз
|Даити Камада
|29
|пз
|Эванн Гессан
|23
|пз
|Джейди Канво
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|2
|зщ
|Джейден Богл
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|6
|зщ
|Джо Родон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|18
|пз
|Антон Стах
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|Оливер Гласнер
|Даниэль Фарке
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 5
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|12.03.2026
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|05.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|08.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 0
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|30
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|30
|43
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|10
|Борнмут
|30
|41
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|40
|12
|Фулхэм
|29
|40
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|29
|38
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16