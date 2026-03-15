Расписание матчей
Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
15 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Кристал Пэлас
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
20 Англия пз Адам Уортон
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
18 Япония пз Даити Камада
29 Кот-д'Ивуар пз Эванн Гессан
23 Франция пз Джейди Канво
3 Англия пз Тайрик Митчелл
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
24 Англия зщ Джеймс Джастин
2 Англия зщ Джейден Богл
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
6 Уэльс зщ Джо Родон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
18 Германия пз Антон Стах
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лидс Юнайтед4 : 1Кристал Пэлас
09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 5Кристал Пэлас
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас2 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас0 : 0Лидс Юнайтед
30.11.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
08.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас4 : 1Лидс Юнайтед
12.03.2026 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Кристал Пэлас0 : 0
05.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 3Кристал Пэлас
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Кристал Пэлас2 : 0
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0
08.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала Лидс Юнайтед3 : 0
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси3048
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Брайтон энд Хоув Альбион3040
12 Фулхэм2940
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас2938
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

