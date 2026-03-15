Сассуоло - Болонья 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
15 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Сассуоло
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Болонья, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Болонья
Болонья
49КосововрАриянет Мурич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
23ШвейцариязщУлиссес Гарсия
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
90КанадапзИсмаэль Коне
42НорвегияпзКристиан Торстведт
18СербияпзНеманья Матич
10ИталиянпДоменико Берарди
45ФранциянпАрман Лорьенте
99ИталиянпАндреа Пинамонти
1ПольшаврЛукаш Скорупски
41ЧехиязщМартин Витик
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
16ИталиязщНиколо Казале
20ИталияпзНадир Цортеа
4ИталияпзТоммазо Побега
23ШвейцарияпзСимон Зом
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
7ИталиянпРиккардо Орсолини
24НидерландынпТейс Даллинга
28ИталиянпНиколо Камбьяги
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
28.12.2025Италия — Серия А17-й турБолонья1 : 1Сассуоло
03.02.2024Италия - Серия А23-й турБолонья4 : 2Сассуоло
28.10.2023Италия - Серия А10-й турСассуоло1 : 1Болонья
08.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турСассуоло1 : 1Болонья
12.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турБолонья3 : 0Сассуоло
15.05.2022Италия - Серия А37-й турБолонья1 : 3Сассуоло
22.12.2021Италия - Серия А19-й турСассуоло0 : 3Болонья
20.02.2021Италия - Серия А23-й турСассуоло1 : 1Болонья
18.10.2020Италия - Серия А4-й турБолонья3 : 4Сассуоло
08.07.2020Италия - Серия А31-й турБолонья1 : 2Сассуоло
09.03.2026Италия — Серия А28-й тур2 : 1Сассуоло
01.03.2026Италия — Серия А27-й турСассуоло2 : 1
20.02.2026Италия — Серия А26-й турСассуоло3 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Сассуоло
08.02.2026Италия — Серия А24-й турСассуоло0 : 5
12.03.2026Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБолонья1 : 1
08.03.2026Италия — Серия А28-й турБолонья1 : 2
02.03.2026Италия — Серия А27-й тур0 : 1Болонья
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчБолонья1 : 0
23.02.2026Италия — Серия А26-й турБолонья1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2959
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2947
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2934
13 Торино2933
14 Дженоа2830
15 Кальяри2830
16 Лечче2927
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

