Сассуоло - Болонья 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Болонья, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|23
|зщ
|Улиссес Гарсия
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|41
|зщ
|Мартин Витик
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|16
|зщ
|Николо Казале
|20
|пз
|Надир Цортеа
|4
|пз
|Томмазо Побега
|23
|пз
|Симон Зом
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|Фабио Гроссо
|Винченцо Итальяно
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 4
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|20.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Торино
|29
|33
|14
|Дженоа
|28
|30
|15
|Кальяри
|28
|30
|16
|Лечче
|29
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15