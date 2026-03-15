Пари Нижний Новгород - Крылья Советов 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Крылья Советов, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Магомед Мусаевич Адиев
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|3 : 3
|12.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 2
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3 ДВ
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|13.03.2026
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 5
|07.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|3 : 2
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|19.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 0
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|22.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Зенит
|21
|45
|3
|Локомотив М
|20
|41
|4
|Балтика
|21
|39
|5
|ЦСКА
|21
|36
|6
|Спартак М
|21
|35
|7
|Динамо М
|21
|30
|8
|Рубин
|20
|26
|9
|Ахмат
|20
|26
|10
|Ростов
|21
|22
|11
|Акрон
|20
|21
|12
|Динамо Мх
|21
|21
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|20
|20
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|20
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|21
|9