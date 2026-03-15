Пари Нижний Новгород - Крылья Советов 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 15:30
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
15 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Крылья Советов, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Крылья Советов
25.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Крылья Советов3 : 3Пари Нижний Новгород
12.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород5 : 2Крылья Советов
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов3 : 3 ДВПари Нижний Новгород
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов6 : 0Пари Нижний Новгород
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 3Крылья Советов
25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов3 : 1Пари Нижний Новгород
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 1Пари Нижний Новгород
08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Крылья Советов
13.03.2026 Россия — МФЛ 2-й тур Пари Нижний Новгород2 : 5
07.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 3 : 2Пари Нижний Новгород
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
19.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород0 : 1
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов2 : 0
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Крылья Советов2 : 0
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 4 : 0Крылья Советов
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов0 : 1
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов5 : 3
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Зенит2145
3 Локомотив М2041
4 Балтика2139
5 ЦСКА2136
6 Спартак М2135
7 Динамо М2130
8 Рубин2026
9 Ахмат2026
10 Ростов2122
11 Акрон2021
12 Динамо Мх2121
13
Стыковая зона
Крылья Советов2020
14
Стыковая зона
Оренбург2118
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород2017
16
Зона вылета
Сочи219

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
